新北成立到宅快篩隊 服務無法出門老幼身障者

新北市今天宣布成立「到宅快篩隊」，新北市長侯友宜表示，因為在家的確診者接觸了老幼及身障者，這些人無法獨自前往快篩站快篩，就會派出醫師護理師快篩，除了做快篩還會做PCR檢測。

新北市新增164個本土病例，校正回歸63人，居家檢疫人數4754人，其中板橋32人、三重26人、新莊22人為今日確診人數最高的前三名。

侯友宜表示，新北市進入三級警戒已經3週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，保持低度活動，鎖住傳播鏈。

侯友宜說明，確診者疑似感染源最高比例來自於家庭，新北市成立到宅快篩隊，主要針對與家中確診者接觸的老幼障礙者等無法獨自前往快篩站快篩。