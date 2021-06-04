快訊

「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北成立到宅快篩隊 服務無法出門老幼身障者

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市今天宣布成立「到宅快篩隊」。圖／新北市新聞局提供
新北市今天宣布成立「到宅快篩隊」。圖／新北市新聞局提供

新北市今天宣布成立「到宅快篩隊」，新北市長侯友宜表示，因為在家的確診者接觸了老幼及身障者，這些人無法獨自前往快篩站快篩，就會派出醫師護理師快篩，除了做快篩還會做PCR檢測。

新北市新增164個本土病例，校正回歸63人，居家檢疫人數4754人，其中板橋32人、三重26人、新莊22人為今日確診人數最高的前三名。

侯友宜表示，新北市進入三級警戒已經3週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，保持低度活動，鎖住傳播鏈。

侯友宜說明，確診者疑似感染源最高比例來自於家庭，新北市成立到宅快篩隊，主要針對與家中確診者接觸的老幼障礙者等無法獨自前往快篩站快篩。

侯友宜 疫情

延伸閱讀

雙北市長超前部署人氣高漲 柯文哲粉專粉絲快速增加

宅在家防疫 　新北開放周末黃線停車60小時！

醫療暴力頻傳侯友宜下令出動快打 基層警怨：出動被感染？

大型篩檢站啟用首日4人呈陽性 新北再增三重快篩站

相關新聞

午後暴雨！北市忠孝東路五段成泥巴河道 柏油路面消失不見

鋒面及颱風接近台灣，午後暴雨襲台，台北市多處積淹水，而信義區忠孝東路五段也淹大水，多部車輛在黃泥水中緩緩前行，從高處看下...

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生，另外，南港區南深陸閘門因為水位上升迅速已經達警戒水位，已於下午...

影／雙北大豪雨 北市消防局前也淹水 民眾苦不堪言

雙北地區中午下起豪大雨，台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，多處有積水狀況發生，忠孝東路五段台北市消防局前，水淹到一...

雙北豪大雨 北市松隆路積水

中央氣象局針對台北市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。台北市松山區、木柵區，新北市新店區、汐...

豪雨來襲！新店永業路、華城路已淹水

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。新北市新店區目前已有永業路、華城路傳出淹水狀況...

核准了！ 新北5共享運具機車、汽車等正式營運上路

新北今年3月實施「新北市共享運具經營業管理自治條例」，納管所有的共享運具，交通局今也宣布核許iRent、格上GoSmar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。