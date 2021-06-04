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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

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北市暴雨文山區水淹小腿 民眾怨：大雨就淹

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
文山區華興里長陳峙穎表示，稍早忙著協助通報環保局、水利處處理，目前民眾家中尚未有財務損失。圖／華興里長陳峙穎提供
文山區華興里長陳峙穎表示，稍早忙著協助通報環保局、水利處處理，目前民眾家中尚未有財務損失。圖／華興里長陳峙穎提供

北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生，文山區也出現大暴雨，其中木柵路二段已經淹到小腿了，民眾停在戶外機車差點來不及救。里長忙著協助通報環保局、水利處處理，有民眾認為特地地區每次大雨就會淹水，抱怨「都幾年了還是沒改善」。

民眾在臉書社團表示，大概15年前也看過這景象」，也有民眾抱怨再興中學前面，上次大雨時也淹，完全沒有改善，木柵路二段已經淹到小腿了，連摩托車差點來不及救，質疑水溝不是才剛更新好。另外有的民眾說，特地地區每次大雨就會淹水，抱怨「都幾年了還是沒改善」。

北市府指出，今日因颱風及鋒面接近影響，12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

文山區華興里長陳峙穎表示，稍早忙著協助通報環保局、水利處處理，目前民眾家中尚未有財務損失。文山區各處易淹水的區域，都已經做出排水系統改善，要是遇上突然很集中的暴雨，恐怕還是有淹水的可能，尤其相對低窪地區，經常成為淹水受災區。另外，像是富山路的排水系統位於私人土地上，公家機構要改善排水設施，都要找到土地所有人，未來會再向市府討論緊急情況時可否先緊急處理。

北市府指出，今日因颱風及鋒面接近影響，12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米。圖／華興里長陳峙穎提供
北市府指出，今日因颱風及鋒面接近影響，12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米。圖／華興里長陳峙穎提供

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