北市暴雨文山區水淹小腿 民眾怨：大雨就淹

台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生，文山區也出現大暴雨，其中木柵路二段已經淹到小腿了，民眾停在戶外機車差點來不及救。里長忙著協助通報環保局、水利處處理，有民眾認為特地地區每次大雨就會淹水，抱怨「都幾年了還是沒改善」。

民眾在臉書社團表示，大概15年前也看過這景象」，也有民眾抱怨再興中學前面，上次大雨時也淹，完全沒有改善，木柵路二段已經淹到小腿了，連摩托車差點來不及救，質疑水溝不是才剛更新好。另外有的民眾說，特地地區每次大雨就會淹水，抱怨「都幾年了還是沒改善」。

北市府指出，今日因颱風及鋒面接近影響，12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。