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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

北市警今明展開第二波疫苗施打 全員施打率將達8成

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝

北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打，警局全員施打率將升至8成，後續將持續安排第三波疫苗施打，儘速強化員警執勤免疫力。

台北市警方5月29日展開首波AZ疫苗施打，卻傳有警高層搶打疫苗，施打現場混亂，引發關注。今安排第二波疫苗施打，員警前往聯合醫院和平院區、忠孝院區施打疫苗，現場排隊秩序平穩，先前「看到服務證就打」的亂象也未發生。

警方說，施打疫苗的順序，仍是支援檢疫站的警力優先，其次是接觸居家隔離或自主健康管理者、在外稽查違規的外勤及外事警力優先，接下來才是各單位內勤人員。

台北市警察局及各下屬機關，全員約有8400人，包含自費、專案優先施打者在內，原已近5000人疫苗施打完畢，加上今明兩天2000人，全員施打率至少升至8成，估計再安排一波疫苗施打行程，就能全數施打完畢，強化北市警方執勤免疫力。

台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局今明2日安排第二波員警疫苗施打行程，預計有2000多名員警完成施打。記者李隆揆／翻攝

AZ疫苗 北市 警察

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