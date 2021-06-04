北市豪雨狂炸 文山區淹水至轎車一半高
受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，水利署針對文山區、信義區發布淹水一級警戒。文山區部分路段淹水已至轎車的一半高，南港區南深陸閘門水位已達警戒關閉。
受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，中央氣象局今天發布大雨及豪雨特報，水利署也針對台北市文山區、信義區、新北市新店區發布淹水一級警戒，台北市大安區則是淹水二級警戒。
台北市政府表示，中午12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。
據北市府提供照片顯示，文山區木柵路四段159巷演水已達半輛轎車高度、居民涉水牽機車，也有民眾在黃濘積水中拿掃把要清理。
此外北市消防局、南湖大橋也有淹水。
北市府表示，災情整理中，目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米。水利署已發布南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒。南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位，已關閉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言