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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

北市豪雨狂炸 文山區淹水至轎車一半高

中央社 / 台北4日電

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，水利署針對文山區、信義區發布淹水一級警戒。文山區部分路段淹水已至轎車的一半高，南港區南深陸閘門水位已達警戒關閉。

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，中央氣象局今天發布大雨及豪雨特報，水利署也針對台北市文山區、信義區、新北市新店區發布淹水一級警戒，台北市大安區則是淹水二級警戒。

台北市政府表示，中午12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

據北市府提供照片顯示，文山區木柵路四段159巷演水已達半輛轎車高度、居民涉水牽機車，也有民眾在黃濘積水中拿掃把要清理。

此外北市消防局、南湖大橋也有淹水。

北市府表示，災情整理中，目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米。水利署已發布南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒。南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位，已關閉。

淹水 雨量

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