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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

新北坪林石碇等山區豪雨 慎防坍方溪水暴漲

中央社 / 新北4日電

新北市今天下起豪大雨，市府消防局下午1時50分表示，目前雨勢較大區域為深坑區、汐止區、瑞芳區、坪林區、平溪區，民眾應慎防土石坍方與淹水、溪水暴漲。

受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，中央氣象局今天發布北北基豪雨特報，稍早，新北市消防局下午1時20分說，警戒期間10分鐘雨量超標測站有5個行政區，已接獲新店一處積水報案。

新北市府消防局下午表示，下午1時20分警戒期間10分鐘雨量監控超標的有新店、石碇、坪林、深坑、平溪等行政區的測站。

其中，依消防局發布數據，新店區精忠測站最高，陸續有石碇區九芎根測站、坪林區坪林測站、深坑區深坑測站、坪林區烏窟子測站、坪林區四堵測站、平溪區火燒寮測站，這些位於山區雨量測站10分鐘雨量超標。

新北市府消防局說，目前已經接獲1件積水報案，位置在新店區永業路附近，應該是瞬間雨量過大，地區排水宣洩不及，至於各地的積水情形都在嚴密監控中。

消防局下午1時50分表示，新店區雨勢已經稍緩。因應強降雨，新北市災害應變中心於下午1時25分開設，請民眾留意瞬間大雨，慎防山區及低窪地區坍方落石或溪水暴漲。

經濟部水利署針對台北市文山區、新北市新店區發布淹水一級警戒。市府消防局說，目前雨勢較大區域為深坑、汐止、瑞芳、坪林、平溪等行政區。

坪林 雨量

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