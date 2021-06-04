台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生，另外，南港區南深陸閘門因為水位上升迅速已經達警戒水位，已於下午1時56分關閉。

北市府指出，今日因颱風及鋒面接近影響，12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米。水利署已發布南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒。水利處也通知，南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位已經關閉。