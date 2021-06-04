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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

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台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
木柵路2段109巷口淹水狀況，深約20公分，範圍約100平方公尺。圖／北市府提供
木柵路2段109巷口淹水狀況，深約20公分，範圍約100平方公尺。圖／北市府提供

北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生，另外，南港區南深陸閘門因為水位上升迅速已經達警戒水位，已於下午1時56分關閉。

北市府指出，今日因颱風及鋒面接近影響，12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米。水利署已發布南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒。水利處也通知，南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位已經關閉。

水利處也已通知各區里，因目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，會有積水狀況發生，如有地下室的應盡速關上防水閘門，減少積水進入地下室造成損失。

台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
南湖大橋下淹水，長度約50公尺、寬度約10尺、深度約50公分。圖／北市府提供
南湖大橋下淹水，長度約50公尺、寬度約10尺、深度約50公分。圖／北市府提供
木柵路2段109巷口淹水狀況，深約20公分，範圍約100平方公尺。圖／北市府提供
木柵路2段109巷口淹水狀況，深約20公分，範圍約100平方公尺。圖／北市府提供
信義區消防局前方。圖／北市府提供
信義區消防局前方。圖／北市府提供

雨量 北市 水利署

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