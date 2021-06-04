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豪雨來襲！新店永業路、華城路已淹水

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市新店區目前已有永業路、華城路傳出淹水狀況。圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店臉書
新北市新店區目前已有永業路、華城路傳出淹水狀況。圖／翻攝我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店臉書

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。新北市新店區目前已有永業路、華城路傳出淹水狀況，更有民眾呼籲沒事別外出。新北市府的災害應變中心也已開設，初步降雨集中在新店地區。

新北災害應變中心指出，請民眾注意瞬間大雨，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

新北消防局指出，10分鐘雨量監控，降雨量最高的是新店區（精忠）24.5mm，其餘依序為石碇區（九芎根）19.0mm、坪林區（坪林）16.0mm、深坑區（深坑）13.0mm、坪林區（烏窟子）12.0mm、坪林區（四堵）12.0mm、坪林區（坪林）11.0mm、平溪區（火燒寮）10.0mm。

坪林 雨量

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