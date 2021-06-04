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有感「同島一命」 大日開發與王威元捐物資盼拋磚引玉

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
大日開發公司找來議員王威元媒合，捐贈大量物資給三重區所與聯合醫院三重院區。圖／王威元提供
大日開發公司找來議員王威元媒合，捐贈大量物資給三重區所與聯合醫院三重院區。圖／王威元提供

疫情持續延燒，新北市三重區位於疫情熱區，區公所及聯合醫院三重院區更是面臨嚴峻挑戰，大日開發建設找上在地議員王威元媒合，一同捐贈防疫物資，盼拋磚引玉，引來更多善舉。

大日開發總經理蘇幸福說，他是三重在地人，看到生活40餘年的三重如今因疫情飽受壓力，對於近日流行口號「同島一命」更是有感而發，決定藉此回饋鄉里，找來長期致力於社會公益的王威元協助媒合，促成捐贈活動。

王威元指出，此次捐贈給三重區所以及聯合醫院三重院區的資源包含醫療用口罩2萬片、防塵隔離衣500件、酒精52瓶及各式飲品、泡麵共330箱，希望能藉棉薄之力，替第一線人員緩解壓力，也盼能藉此拋磚引玉，引起更多民間企業、政治人物的善舉。

大日開發公司找來議員王威元媒合，捐贈大量物資給三重區所與聯合醫院三重院區。圖／王威元提供
大日開發公司找來議員王威元媒合，捐贈大量物資給三重區所與聯合醫院三重院區。圖／王威元提供

疫情 口罩

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