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司機穿十幾小時防護衣 新北防疫車隊助1431確診者返家
新北結合防局、交通局、衛生局組成新北市防疫車隊，目前已協助1431名新北市民返家。新北市長侯友宜指出，每個人都要穿十幾個小時防護衣，除了面對感染風險，還要撫平確診者的情緒，感謝所有防疫車隊的協助。
新北目前有4217確診案例，需要送到北中南各個檢疫所，以及從檢疫所將解除隔離者接回新北，新北組防「防疫專車」、「安心返家車隊」，46輛防疫巴士、20輛防疫計程車，以及50輛小驢駒、計程車學院、大豐、豐均的長照車隊。
衛生局指出，防疫專車主要執行社區快篩站陽性個案返家任務，讓快篩個案返家先行居家隔離，降低防疫破口機會，已協助260名市民從快篩站返家。另外確診者送至集中檢疫所，也由防疫巴士來協助。
衛生局表示，安心返家車隊則是幫助檢疫所解隔離民眾返家，先將民眾送至新北設置的安心返家轉運站，再換成其他專車，以2人1車方式將民眾送回家中，進行7天居家隔離，目前也幫助1171名市民安心返家。
除了協助民眾返家外，新北也設置中繼清消站，讓車輛與穿著防疫裝備的司機有穿脫裝備及車輛清消的空間，也保護司機安全。另外不少民間團體也捐物資、經費、設備，讓防疫車隊、清消站獲得更多協助。
侯友宜說，新北確診者的人數非常龐大，需要抗疫車隊將確診者送到北中南各個檢疫所，以及從檢疫所將解除隔離者接回來，防疫車隊司機的壓力真的很大，他對此至上十二萬分的感謝。
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