快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推「國產好肉宅配箱」 宅家吃肉好安心

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北農業局與精選優質肉品業者合作推出國產好肉宅配箱。圖／新北市農業局提供
新北農業局與精選優質肉品業者合作推出國產好肉宅配箱。圖／新北市農業局提供

為鼓勵市民降低出門採買的頻率，新北農業局與精選優質肉品業者合作推出國產好肉宅配箱，有嚴選肉片組、安心料理組與安心調理組等三種組合箱可自由選擇，1200元即可買齊1周所需的肉品份量，經濟實惠，讓市民宅在家不出門也可以用新鮮食材料理美食。

嘉一香食品股份有限公司在深耕新北多年，於今年4月成為台灣第一家取得食品安全管制系統認證的HACCP屠宰場，嘉一香結合屠宰、分切、加工，大幅提升肉品的衛生安全水平。嘉一香董事長陳國訓表示，嘉一香活菌豬使用益菌、海草菁和備長炭的飼料飼養，肉質甜度高且無豬腥味，因應疫情帶來的轉變，與新北農業局合作推出小包裝的肉品真空包，有肉片、肉角、肉絲、絞肉等家常料理常用部位及香菇、貢丸、香腸、培根等調理肉品，供小家庭依需求選購。

自5月起疫情升溫，改變了人們的生活方式，民眾在家活動的時間拉長、減少外食，烹飪不再是瑣事，三餐的料理成為日常必需。為確保民生肉品供應穩定，新北市肉品市場強化防疫措施，實聯制管制進出人員，全區場域也每日進行清消作業，並維持近期毛豬拍賣頭數2300頭左右，其拍賣價格約為每公斤75至80元，價格平穩，請民眾無須擔心。

農業局長李玟表示，抗疫是一場長期抗戰，農業局積極媒合各式農產與多元採購通路確保食材供應無虞，讓民眾不用上街採購，也可享用到各種平價優良食材，舒緩宅在家的壓力，享受防疫慢活新生活，可洽02-26894911訂購。

疫情

延伸閱讀

核准了！ 新北5共享運具機車、汽車等正式營運上路

宅在家防疫 　新北開放周末黃線停車60小時！

大型篩檢站啟用首日4人呈陽性 新北再增三重快篩站

新北寵物防疫旅館17狗、7貓、3鳥入住 每天收費300元

相關新聞

核准了！ 新北5共享運具機車、汽車等正式營運上路

新北今年3月實施「新北市共享運具經營業管理自治條例」，納管所有的共享運具，交通局今也宣布核許iRent、格上GoSmar...

新北推「國產好肉宅配箱」 宅家吃肉好安心

為鼓勵市民降低出門採買的頻率，新北農業局與精選優質肉品業者合作推出國產好肉宅配箱，有嚴選肉片組、安心料理組與安心調理組等...

全國轄區最複雜！中山分局為派出所裝滅菌門增強防疫

台北市警中山分局近日在門口及轄下11個派出所安裝滅菌門，是為讓員警在外執勤返回分局時全身消毒，減少染疫風險，中山分局表示...

大台北午後恐短延時強降雨 北市府將成立緊急應變小組

依據中央氣象局最新天氣預報，今日受彩雲颱風北上及鋒面接近影響，大氣環境相當不穩定，台北市政府指出，午後大台北地區將有短延...

新北確診者4成家戶感染 議員曝是這些原因造成

新北市長侯友宜昨公布，統計近3日確診者疑似感染源，有4成是來自家人，呼籲大家別再出去，特別是端午節要到，親戚朋友串門子的...

司機穿十幾小時防護衣 新北防疫車隊助1431確診者返家

新北結合防局、交通局、衛生局組成新北市防疫車隊，目前已協助1431名新北市民返家。新北市長侯友宜指出，每個人都要穿十幾個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。