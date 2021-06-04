防護隔離衣熱到爆 台南赤嵌獅子會捐保冷背心給消防局

新冠疫情嚴峻，台南消防局防疫專責載送隊員全副防護隔離衣等裝備，在烈日下執勤苦不堪言，台南市赤嵌獅子會今天上午捐贈總價值10萬元的保冷背心、共計150件，給台南市消防局，由局長李明峯代表接受後，將保冷背心全數先行配發給專責載送隊，李明峯感謝地方士紳的善行義舉。

李明峯指出，由於運送疑似確診病患的過程中不能開空調，現在悶熱的天氣加上穿著防護隔離衣，當他看到其他縣市的消防人員，傳出有熱衰竭的情況，感到十分不捨。

他表示，當台南市5月15日進入「準三級」警戒，除TOCC的風險評估，如遇患者發燒、急促呼吸等症狀也以高規格因應；然而，艷陽酷日，經常使專責載送隊人員苦不堪言，因此，消防局在率先提出保冷背心作法，將保冷袋放置在特製的背心中，再穿在防護衣內，達到冷卻降溫效果。

赤嵌獅子會會長邱茂川說，在新聞上看到消防局的創意和感受到消防局體恤第一線出勤人員的心意，更覺得在這個時候要貢獻獅子會的一己之力，尤其獅子會的宗旨是要服務社會、造福人群，在疫情期間更是要有錢出錢、有力出力，同心協力守好防線，才能度過疫情帶來的挑戰。