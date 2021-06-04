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全國轄區最複雜！中山分局為派出所裝滅菌門增強防疫
台北市警中山分局近日在門口及轄下11個派出所安裝滅菌門，是為讓員警在外執勤返回分局時全身消毒，減少染疫風險，中山分局表示，轄內防疫旅館以中山區最多，轄內又是八大行業聚集之地，雖都已歇業，但人口仍較複雜，安裝滅菌門盼可加強保護同仁。
滅菌門為台北市文昌宮捐贈。中山分局說，轄內馬偕醫院、濱江市場、晴光商圈等地易聚集人潮，轄內八大行業又多，人口複雜，滅菌門可讓員警返回駐地時全身消毒，減少同仁染疫風險。
中山分局指出，據研究報導，新冠病毒在環境存活時間，會依遺留在物體表面不同，而不一樣，員警在外執勤制服、裝備難免會有細菌殘留；且為預防民眾至派出所報案時遭病菌傳染，滅菌門這時可消毒淨身，減少染疫風險。
中山分局呼籲，疫情持續升溫，民眾應做好防疫，避免非必要外出活動、集會，外出務必佩戴口罩，保持適當社交距離。
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