藍營5北市議員自掏腰包 贈一線醫護警消2000件防護衣

新冠肺炎疫情持續升溫，台北市議員王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫及闕枚莎也自掏腰包，購買2000件防護衣，捐給台北市第一線醫護及警消人員，上午在台北市議會由副市長蔡炳坤代表接受。5位國民黨議員也呼籲，除防護衣外，N95口罩的用量也非常大，請各界一起響應協助防疫物資捐贈行動。

徐弘庭、王鴻薇表示，這項行動也是呼應中國廣播公司董事長趙少康發起的捐贈醫療物資給雙北市的呼籲。目前光是台北市聯合醫院各院區每日N95口罩的用量就將近4000個、防護衣的用量更將近8000件，用量非常大，希望在台灣疫情最為嚴重的雙北市，能夠得到大家出錢出力，以實際行動撐醫護，撐警消。

陳炳甫指出，由於疫苗進來的速度緩慢，至今醫護及警消人員仍無法全部施打，形同赤手空拳陣前打仗，同時疫情不見緩解，而台北市又屬疫情的重災區，至今已有民眾約3000人確診，無論是醫療院所、疫療防護設施，甚或醫護人力，全都處在緊繃的狀況，第一線協助防疫工作的警消，也陷入染疫的危機。