核准了！ 新北5共享運具機車、汽車等正式營運上路

新北今年3月實施「新北市共享運具經營業管理自治條例」，納管所有的共享運具，交通局今也宣布核許iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare及MOOVO等正式在新北轄營運，5家共享運具業者提供1萬7246輛機車、1263輛汽車、227輛電動輔助自行車。

oBike無樁自行車曾造成停車亂象，新北交通局因此規劃共享運具自治條例，去年9月新北市議會通過後，今年3月開始實施，業者必須提出數量、權利金、保證金、保險等項目，經核准才可營運。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，新北前年起推動共享運具試辦，今年3月起實施的自治條例，是希望籍由共享運具滿足民眾日常通勤需求，並結合既有的公共運輸路網，以降低私人車輛持有及使用。

吳政諺指說，避免業者大量投車衍生占用路邊停車位等問題，自治條例規範車輛調度、維修保養和營運許可範圍等營運事宜，且因應跨市租借還特性，業者還需把北北桃三市營運車種、車牌號碼一併提出申請，控管跨市流動車輛數。

吳政諺表示，共享運具業者也須提送產品責任險、駕駛人傷害險及第三人責任險等保險計畫書。若獲許可營運的共享運具業者，違反任意大量投車、在非申請區域營運等條例時，最高可處10萬元，嚴重者則撤銷營運許可。