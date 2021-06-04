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大台北午後恐短延時強降雨 北市府將成立緊急應變小組

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
午後大台北地區將有短延時強降雨，預估台北市各行政區，士林、北投區之外，降雨強度均可達豪雨等級以上。圖／北市府提供
午後大台北地區將有短延時強降雨，預估台北市各行政區，士林、北投區之外，降雨強度均可達豪雨等級以上。圖／北市府提供

依據中央氣象局最新天氣預報，今日受彩雲颱風北上及鋒面接近影響，大氣環境相當不穩定，台北市政府指出，午後大台北地區將有短延時強降雨，預估台北市各行政區，士林、北投區之外，降雨強度均可達豪雨等級以上，也就是3小時累積雨量超過100毫米，中央氣象局也已針對北部山區發布大雨特報。

台北市政府災害防救辦公室昨日即請環保局通知各區清潔隊及溝渠清理隊加強易積淹水地區的溝渠、排水孔清疏，避免堆積雜物，導致積水之情形發生；水利處則加強各抽水站、移動式抽水機及水門測試，並針對地勢低窪地區加強整備。

北市政府呼籲低窪地區民眾應提高防範，減少災損。此外，包括工務、警察、環保、民政局及各區公所，除士林、北投區之外，將於今日12時預先成立緊急應變小組待命，隨時應變。

北市 氣象局 北投

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