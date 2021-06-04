新北確診者4成家戶感染 議員曝是這些原因造成

新北市長侯友宜昨公布，統計近3日確診者疑似感染源，有4成是來自家人，呼籲大家別再出去，特別是端午節要到，親戚朋友串門子的，請以視訊代替探親。新北市議員鄭宇恩指出，除親友探視外，是否因為確診者無法立刻送至檢疫所、接觸者遲未收到居隔通知，才造成家人間感染。

新北近3日確診者疑似感染源，4成是來自家人、1成6是上班區域，剩下包括萬華、市場、賣場、朋友等來源，另有近4分之1感染源不明。

鄭宇恩說，雙北家戶感染成大宗，台北市推出一人確診全家篩檢，並呼籲同住家人減少共餐、使用隔板保持距離、#避免共用餐具、經常使用的用品多消毒；新北則是家內戴口罩，避免跨家庭感染、勿探親勿訪友。

鄭宇恩指出，家人親屬間的感染之所以這麼高，原因絕對不只探親訪友，是否因為確診者無法立刻送至檢疫所、是否有因為接觸者遲未收到居隔通知，造成家人間再感染。

鄭宇恩表示，這是這段時間收到陳情中最常見的狀況，家戶感染的狀況要解決，需要市府團隊提出更專業的應對措施。