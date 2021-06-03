立委吳琪銘捐口罩、酒精、防護衣 協助第一線人員抗疫
立法委員吳琪銘3日上午捐贈1萬多片口罩、1千多瓶的防疫酒精、20件的防護衣給土城區公所，分配給消防隊、清潔隊以及第一線防疫人員，土城區長陳國欽及土城里長聯席會長邱顯俊代表受贈。
立法委員吳琪銘表示，國內疫情嚴峻，日前還聽到雙和醫院有三名護理人員被病患砍傷，讓人非常難過不捨，也拜託大家多多幫忙關心辛苦的護理人員。
吳琪銘指出，第一線的防疫人員正在為全國人民打仗，他們每天曝露風險中，所以希望略盡棉薄之力，拋磚引玉，給他們更安心的工昨環境，保護他們，
吳琪銘說，疫情當下，民眾要保持熱情，互相扶持，台灣人民共同的敵人是病毒，大家要勤洗手、戴口罩、量體溫、保持社交距離，一起團結戰勝疫情，台灣的好，不會輕易被擊倒。
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