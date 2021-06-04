三重厚德派出所廚工確診 42名員警篩檢皆陰性

新北市三重警分局厚德派出所有1名廚工確診新冠肺炎，警方緊急安排全所42名員警篩檢，皆為陰性；目前除對環境清消，並啟動執勤人員分流措施，安排鄰所支援，治安不打烊。

三重警分局今天表示，厚德派出所有1名廚工因身體不適，5月26日前往新北市立聯合醫院三重院區快篩，結果雖為陰性，但仍先請假在家自主健康管理。

警方表示，這名廚工昨天告知接獲通報核酸檢測（PCR）結果為陽性，確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），立即從晚間9時起，安排全派出所同仁緊急採檢，快篩及PCR結果均為陰性，並對全所三度全面清消。

警方指出，事發前，厚德所即已啟動執勤人員分流措施，目前全體同仁自我健康監測中，另安排鄰近派出所協助值班及巡邏勤務；由於這名確診廚工疫調部分尚在進行中，後續將全力配合中央疫情指揮中心相關處置。