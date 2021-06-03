大型篩檢站啟用首日4人呈陽性 新北再增三重快篩站

新北市今日新增166例本土案例、99例校正回歸，市長侯友宜鼓勵民眾要廣篩，才在板橋設置江翠大型篩檢站，首日416人篩檢4人呈陽性，陽性率0.09％。衛生局也公布明日將再增三重亞東篩檢站，未來14處社區篩檢站可達4100人。

市長侯友宜表示，這幾天篩檢站陽性率都在2％左右，沒有明顯下降，確診人數也沒下降，代表設置熱區防疫中心與低度活動，是確保疫情不會再升溫而不是讓確診人數趨勢下降。

昨日將轄內7區28里畫為重熱里，侯友宜鼓勵在重熱里內的民眾，都要去篩檢，他表示，會建議大家去廣篩，才會設大型篩檢站，無論騎、開車都能去，因廣篩不像普篩是強制，都是用鼓勵方式讓民眾主動篩檢。

而江翠大型篩檢站首日共416人快篩，其中4人陽性，陽性率0.09％，陽性者中沒有萬華接觸史。衛生局表示，明日會在三重光興閱覽室新設快篩站，侯友宜指出，希望能盡早把這些隱藏式感染源挖出來。