企業捐贈298台電腦助學生 民團憂疫情弱勢難追蹤

居家線上學習載具需求暴增，華碩電腦股份有限公司向北市捐贈198台全新筆記型電腦，華碩文教基金會也加碼提供100台再生電腦給雙北學校申請，其中20台捐贈伯大尼兒少家園。北市教育局表示，北市雖然為全國首善之區，但是仍有相當多的經濟弱勢家庭需要幫助。台灣青年民主協會理事長張育萌提醒，有些學生可能在疫情之下，成為需要被補助的人，但疫情期間老師難追蹤到這類學生。

教育局表示，居家線上學習載具需求暴增，在台北市電腦公會媒合下，華碩電腦股份有限公司向北市捐贈198台全新筆記型電腦，贈與萬華區11所國小，華碩文教基金會也加碼提供100台再生電腦予雙北學校申請，其中20台捐贈伯大尼兒少家園。

教育局表示，北市高中以下經濟弱勢家中無網路學生數約2640名，家中無載具弱勢學生數亦有3150名，為幫助弱勢學生停課不停學，台北市教育局特別準備了5200張SIM卡及400臺無線網路分享器供家中無網路弱勢學生使用。

教育局長曾燦金表示，北市雖然為全國首善之區，但是仍有相當多的經濟弱勢家庭需要幫助，值此疫情嚴峻之際，華碩電腦股份有限公司能及時雪中送炭，回饋社會及教育，給予經濟弱勢族群最大的關懷與溫暖，讓弱勢學童在疫情中實現真正的停課不停學，充分展現企業社會責任的精神，讓人感佩。

華碩電腦股份有限公司表示，華碩長期推動數位包容計畫，期望每個人不會因為教育、性別、居住區域等差異，而有不同接觸與使用資訊的機會。台灣面臨疫情肆虐，居家線上學習成為防疫生活的一部份，華碩除了此次捐贈共298台筆電外，也陸續接收到來自各縣市學校及公益團體的需求，盼能善盡企業責任，以具體及持續的行動力回饋社會，幫助弱勢學童學習不中斷，為社會盡一份心力。

針對疫情期間弱勢家庭補助，許多都需要有低收入戶、中低收入戶等身分。台灣青年民主協會理事長張育萌提醒，有些學生可能在疫情之下才成為需要被補助的人，但現階段學校尚未知道，疫情期間學校老師恐怕難追蹤到這類學生。