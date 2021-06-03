淡水市場人潮大減 攤商網路外送尋生機

為加強防堵新冠肺炎疫情，淡水區公所針對傳統市場防疫，除實聯制外，人流最多200人管制，造成人潮大不如以往的狀況，攤商生意受到影響，因此許多市場攤商紛紛在地方的臉書社群，發出QR COLD群組，提供線上訂購外送服務，盼能維持收入。

水產攤商表示，為了配合政府防疫，也減少採買民眾的心理擔憂，因此推展臉書外送服務，服務大家，貼近民生需求，此外以這攤水產行來說，民眾除了網路外送他們家的漁產之外，若有其他蔬菜需求也會一起代購。

另外在市場當中還許多攤販，也都紛紛加入了線上採買外送的服務，目前就有超過數十間的攤商，使用線上外送。

一袋接一袋打包好的蔬果，都是民眾訂好的商品，等待要送到客人家中，蔬果攤商表示，因應疫情衝擊，特別推出線上宅配服務，只要滿200元，就可以外送到家，讓民眾不用出門到市場與人接觸，而外送服務的效果也不錯，但範圍就限淡水市區附近。

而在進行管制之後，傳統市場的人流也有減少的趨勢，為了生活生計，市場攤商也轉而用線上外送的方式來維持收入，現在傳統市場也愈來愈多攤商加入線上採購，更看得出這疫情改變，居民過去的生活模式。