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汐止拆天橋交通配套差 議員反應要改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止新台五路上的秀峰天橋拆了，人行道還有一邊沒補上，市議員廖先翔向相關單位反應，預計在六月中會改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止新台五路上的秀峰天橋拆了，人行道還有一邊沒補上，市議員廖先翔向相關單位反應，預計在六月中會改善。 圖／觀天下有線電視提供

已經服務20多年，在汐止新台五路上的秀峰天橋，目前已經整個橋體拆除，只是天橋拆了，週邊的交通配套卻還有待改善，主要是因為人行道還有一邊沒補上，造成部分民眾過馬路得繞一個ㄇ字型，今(3)日市議員廖先翔也到現場會勘，並且向相關單位反應，預計在六月中會改善。

汐止區新台五路、秀峰路口，車子多行人也多，但是，因為走天橋太麻煩，再加上許多老人家根本沒辦法走樓梯上上下下，所以，天橋幾乎沒有人想走，民眾說根本沒走過天橋，因為年紀比較大沒辦法爬上爬下，等紅綠燈比較快，現在天橋拆了，視野看起來也變明亮。

市議員廖先翔指出，最近如果有經過新台五路、秀峰路口可能會發現好像有點不一樣，之前有一座天橋，因為時代的轉變對交通的觀念也在變，以人為本的交通政策也逐漸在落實，讓行人能夠走在平面的斑馬線，而不是走樓梯爬上爬下非常辛苦，另外，拆除之後對市容景觀也非常有幫助，原本開車或是走路經過，都會覺得上方有東西擋住，現在拆了，像今天天氣非常好，抬頭一看是藍天白雲。

廖先翔表示，原本天橋下方是禁止行人通行，所以，橫跨新台五路有一側並沒有畫斑馬線，原本在拆除就要求將斑馬線補繪，包括施作斜坡道及分隔島的拆除，但是因為對過去的人行道上有一些變電箱，所以，並沒有辦法畫設，後續會請台電遷移位置，然後在貫穿新台五路上再畫上斑馬線，但是因為台電遷變電箱的時間會比較久一點，所以，市府交通局在短期間內會先畫斜的斑馬線，先讓行人通過有一個保障。

人行道 汐止 台電

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