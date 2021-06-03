十分老街掀倒閉潮 轉型「無人商店」求生

平溪區十分老街是國內知名的觀光景點，去年疫情衝擊外國遊客生意，今年又遇上三級警戒，遊客幾乎歸零，導致不少店家倒閉，在地社區引入了自動化「無人商店」經營模式，先從便當販售，將來也會販售防疫洗手乳、護目鏡，甚至偏鄉缺乏的文具用品，方便偏鄉的物資供應。

平溪鄉魅力商圈常務理事周胡桂蘭表示，這三個禮拜因三級警戒，十分老街上幾乎沒有外地人，商家幾乎都歇業或倒閉了，居民想買個早餐、中餐只有十分便當跟全家還開著，但十分便當預計在八月將收掉了，街上的倒閉潮仍持續發酵，自己的百年餅店也三個禮拜沒讓機器運轉了，家人們都很想念辛勤上工的撲鼻香味。

龍安社區發展協會理事長吳明賢表示，雖然在疫情中老街商家大洗牌，但自己引入了「愛便當」來到老街開設無人商店，透過民眾投幣點選機器，便能買到便當，讓平溪原本就不多的回鄉青年，不用一群人在一家店打拚，可以一人兼顧好幾家店的品牌，穩定在家鄉發展，而目前無人商店除了便當，也預計販售無醫療限制的防疫用具及偏鄉缺欠的文具用品販售，希望使在地居民的物質流通更方便，疫情期間也減少跨區採買的需求。