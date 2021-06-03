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果菜市場有民眾未戴好口罩 新北：累犯者註銷進場資格

聯合報 / 記者江婉儀張哲郢張睿廷／新北即時報導
農業局長李玟表示，果菜公司正在比對案件數，新案件會裁罰，如果是再犯、累犯，除了禁止交易也會註銷資格。圖／擷取自侯友宜臉書
農業局長李玟表示，果菜公司正在比對案件數，新案件會裁罰，如果是再犯、累犯，除了禁止交易也會註銷資格。圖／擷取自侯友宜臉書

近日有民眾發現，新北果菜市場都有人沒戴好口罩，市場人員也沒有管理，民進黨新北黨團召集人黃俊哲表示，如果變成更大破口要怎麼負責，農業局長李玟表示，果菜公司正在比對案件數，新案件會裁罰，如果是再犯、累犯，除了禁止交易也會註銷資格。

李玟表示，疫情開始時已要求批發市場嚴格落實防疫部分，新北果菜公司對於違反防疫都直接裁罰，板橋果菜市場已有四件被告發，最高可罰1.5萬，同時禁止進場交易，案件數正在比對，新案件會裁罰，如果是再犯、累犯，除了禁止交易也會註銷資格，保障批發市場人員的健康安全。

新北果菜公司總經理江惠貞指出，5月30日在果菜市場已公告，不論是承銷商還是搬運工等，如果有違反防疫規定，會處罰3天不可進場，再犯延長至10天不可進場，第三次就取消進場資格。

近日有民眾發現，新北果菜市場都有人沒戴好口罩，市場人員也沒有管理。圖／民進黨新北黨團提供
近日有民眾發現，新北果菜市場都有人沒戴好口罩，市場人員也沒有管理。圖／民進黨新北黨團提供

新北 疫情 傳統市場

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