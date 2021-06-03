果菜市場有民眾未戴好口罩 新北：累犯者註銷進場資格

近日有民眾發現，新北果菜市場都有人沒戴好口罩，市場人員也沒有管理，民進黨新北黨團召集人黃俊哲表示，如果變成更大破口要怎麼負責，農業局長李玟表示，果菜公司正在比對案件數，新案件會裁罰，如果是再犯、累犯，除了禁止交易也會註銷資格。

李玟表示，疫情開始時已要求批發市場嚴格落實防疫部分，新北果菜公司對於違反防疫都直接裁罰，板橋果菜市場已有四件被告發，最高可罰1.5萬，同時禁止進場交易，案件數正在比對，新案件會裁罰，如果是再犯、累犯，除了禁止交易也會註銷資格，保障批發市場人員的健康安全。