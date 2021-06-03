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北市水產品抽驗 善導寺老字號餐廳驗出活石蟹鎘超標

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
善導寺老字號海鮮餐廳北海漁村被檢驗出其活石蟹的鎘含量超標。圖／截自Google Map
善導寺老字號海鮮餐廳北海漁村被檢驗出其活石蟹的鎘含量超標。圖／截自Google Map

台北市衛生局今年3至4月針對水產品、網路販售食品執行第1波抽驗專案，以及進行上半年學校自設廚房及外訂餐盒、食材（半成品）的抽驗，其中水產品抽驗25件產品，其中捷運善導寺站老字號海鮮餐廳所販售的「活石蟹」，被驗出重金屬鎘超標，衛生局即刻要求業者下架產品，並移請澎湖縣衛生局查處。

衛生局此次抽驗25件生鮮水產品，包含7件魚類、5件貝類、8件蝦類、5件蟹類，針對動物用藥多重殘留、孔雀綠及重金屬（鎘、鉛、甲基汞）進行抽驗，結果發現老字號海鮮餐廳北海漁村餐廳販售的活石蟹，檢驗出含有重金屬鎘1ppm，超過一公斤0.5毫克以下標準，不符食品中污染物質及毒素衛生標準規定。

衛生局表示，違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第52條第1項第2款規定，應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。目前已令業者將產品下架不得販售，經查產品來源為澎湖縣業者，已移請澎湖縣衛生局進行查處。

衛生局表示，我國針對水產品訂有鎘、鉛、甲基汞等重金屬限量標準，只要符合衛生標準的水產品，民眾在正常攝食情況下可安心食用；同時也建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費者購買水產品應選擇具生產履歷或信譽良好業者，避免選購來源不明的產品。

另外，此次網路販售食品共查驗18件產品，包含水產品10件（蝦蟹類3件、貝類3件、魚類4件）及烘焙食品8件（西式糕點4件、中式糕點4件），檢驗結果均符合規定。

而上半年學校自設廚房及外訂餐盒、食材（半成品）抽驗，共檢測來自50間學校自設廚房（43間國小、6間高級中學及1間特殊教育學校）、8家北市盒餐業者、6家外縣市盒餐業者供應北市學校的餐食，總計64件餐食、6件豆製品、2件麵製品、2魚肉煉製品、8件肉品，檢驗結果均符合規定。

善導寺老字號海鮮餐廳北海漁村被檢驗出其活石蟹的鎘含量超標。圖／北市衛生局提供
善導寺老字號海鮮餐廳北海漁村被檢驗出其活石蟹的鎘含量超標。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗

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