淡水設熱區防疫中心卻沒篩檢站 新北：視當地狀況調整

新北市淡水區在3天前成立熱區防疫中心，但民眾發現，在熱區防疫中心沒有設立快篩站，想篩檢的人只能去淡水馬偕甚至更遠的三重、蘆洲排隊，新北市副市長劉和然表示，快篩站不會馬上設置，會視當地確診狀況跟疫情發展，如有需要會再調整。

新北市議員鄭宇恩今指出，淡水在3天前設立第一個熱區防疫中心，但有民眾跟她抱怨，防疫中心除了公所及清潔隊駐點人員，根本沒有設立快篩站，想篩檢的民眾白跑一趟，只能去淡水馬偕甚至是更遠的三重蘆洲快篩站排隊等篩檢。

劉和然表示，外界關心熱區防疫中心的設置，這是用參數加進去計算，看出29區風險值，到一定狀況就會設置，也會整合相關資源包含公所跟清潔隊衛生局等，也呼籲民眾在防疫上低度活動；至於快篩站不會馬上設置，會視當地確診狀況跟疫情發展，目前由淡水馬偕做篩檢，如果有需要會再調整。

鄭宇恩質疑，淡水、八里接連宣布成立熱區防疫中心，但八里從5月20日統計，目前確診人數僅個位數，是因為這些確診者的足跡遍布八里大小巷弄，還是因為工作、家庭或其他原因曾經接觸高風險地區而確診，市府什麼都沒說，只丟著八里鄉親緊張。

除了八里外，鶯歌區確診數相對較少，但也在近日成立了熱區防疫中心，市長侯友宜表示，必須要未雨綢繆，也許這些區域疫情沒有那麼熱，但從數據中有看到疫情在做轉換，在風險增加之前先強化作為，用熱區防疫中心有效控制，不能等疫情冒出來才去壓下來。

衛生局長陳潤秋說明，是根據大數據分析來決定熱區設置，會先成立防疫中心，再根據數據分析，如果風險值比較高，才會成立前進社區篩檢站，在重熱區都有設置。