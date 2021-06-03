快訊

整理包／我領得到補貼嗎？紓困4.0發給哪些人一次看

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

淡水設熱區防疫中心卻沒篩檢站 新北：視當地狀況調整

聯合報 / 記者江婉儀張睿廷張哲郢／新北即時報導
新北市副市長劉和然表示，快篩站不會馬上設置，會視當地確診狀況跟疫情發展，如有需要會再調整。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市副市長劉和然表示，快篩站不會馬上設置，會視當地確診狀況跟疫情發展，如有需要會再調整。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市淡水區在3天前成立熱區防疫中心，但民眾發現，在熱區防疫中心沒有設立快篩站，想篩檢的人只能去淡水馬偕甚至更遠的三重、蘆洲排隊，新北市副市長劉和然表示，快篩站不會馬上設置，會視當地確診狀況跟疫情發展，如有需要會再調整。

新北市議員鄭宇恩今指出，淡水在3天前設立第一個熱區防疫中心，但有民眾跟她抱怨，防疫中心除了公所及清潔隊駐點人員，根本沒有設立快篩站，想篩檢的民眾白跑一趟，只能去淡水馬偕甚至是更遠的三重蘆洲快篩站排隊等篩檢。

劉和然表示，外界關心熱區防疫中心的設置，這是用參數加進去計算，看出29區風險值，到一定狀況就會設置，也會整合相關資源包含公所跟清潔隊衛生局等，也呼籲民眾在防疫上低度活動；至於快篩站不會馬上設置，會視當地確診狀況跟疫情發展，目前由淡水馬偕做篩檢，如果有需要會再調整。

鄭宇恩質疑，淡水、八里接連宣布成立熱區防疫中心，但八里從5月20日統計，目前確診人數僅個位數，是因為這些確診者的足跡遍布八里大小巷弄，還是因為工作、家庭或其他原因曾經接觸高風險地區而確診，市府什麼都沒說，只丟著八里鄉親緊張。

除了八里外，鶯歌區確診數相對較少，但也在近日成立了熱區防疫中心，市長侯友宜表示，必須要未雨綢繆，也許這些區域疫情沒有那麼熱，但從數據中有看到疫情在做轉換，在風險增加之前先強化作為，用熱區防疫中心有效控制，不能等疫情冒出來才去壓下來。

衛生局長陳潤秋說明，是根據大數據分析來決定熱區設置，會先成立防疫中心，再根據數據分析，如果風險值比較高，才會成立前進社區篩檢站，在重熱區都有設置。

淡水 疫情

延伸閱讀

新北推「災訊E點通」平台！ 疫情熱區、篩檢站位置一查便知

新北疫情仍處高峰！ 明再增八里、鶯歌熱區防疫中心

被爆20名員警搶先打疫苗 新北副市長：不影響施打資格

淡水五里熱區防疫中心 做整合平台徹底防疫

相關新聞

北市水產品抽驗 善導寺老字號餐廳驗出活石蟹鎘超標

台北市衛生局今年3至4月針對水產品、網路販售食品執行第1波抽驗專案，以及進行上半年學校自設廚房及外訂餐盒、食材（半成品）...

淡水設熱區防疫中心卻沒篩檢站 新北：視當地狀況調整

新北市淡水區在3天前成立熱區防疫中心，但民眾發現，在熱區防疫中心沒有設立快篩站，想篩檢的人只能去淡水馬偕甚至更遠的三重、...

33化學兵群開進板橋疫情熱區 執行消毒任務

陸軍第33化學兵群今日出動兵力及消毒器具，進入新北市板橋區疫情熱區，沿路執行消毒任務。

疫情衝擊 新北加碼補助300位建教生每人至少2萬

本土疫情延燒，新北市從5月19日起全數召回在職場工作的建教合作生，返家進行線上教學。為照顧有經濟需求的學生，今年特別加碼...

響應善舉協助防疫 木柵忠順廟捐警6道「消毒滅菌門」

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，繼台灣省城隍廟捐贈「消毒滅菌門」給轄區中正一分局警方後，位於台北市文山區的木柵忠順廟近...

鬍鬚張慰勞警送七千便當 新莊正妹警甜喊「好幸福」

疫情持續，員警除了原先業務之外，現在還必須協助衛生單位協尋確診失聯者、取締口罩、市場宣導不要群聚等業務，鬍鬚張感念員警辛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。