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33化學兵群開進板橋疫情熱區 執行消毒任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍第33化學兵群3日執行板橋疫情熱區環境消毒。圖／軍聞社
陸軍第33化學兵群3日執行板橋疫情熱區環境消毒。圖／軍聞社

陸軍第33化學兵群今日出動兵力及消毒器具，進入新北市板橋區疫情熱區，沿路執行消毒任務。

軍聞社報導，陸軍33化學兵群20名官兵上午8點在板橋區四維公園活動中心完成集結與整備，在鄰近各里、鄰長引導下，兩人一組步行穿梭在巷弄內，對公共設施、路面及民眾生活環境的各個角落仔細消毒；主要道路方面則出動悍馬車與MD-106輕型消毒器，以快速機動大範圍的方式噴灑消毒水。

文德里里長賴錦賜表示，「化學兵穿著悶熱的防護衣來幫忙消毒，真的很謝謝他們」。看見化學兵消毒的身影，讓里民們安心不少，他們真的辛苦了。

33化學兵群指出，部隊今日持續執行雙北及宜蘭地區篩檢站、公有市場、防疫旅館及疫情熱區環境等消毒任務，合計派遣官兵166員、各式車輛及消毒器107具，全力支援防疫作戰。

疫情 陸軍

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