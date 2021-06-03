疫情衝擊 新北加碼補助300位建教生每人至少2萬

本土疫情延燒，新北市從5月19日起全數召回在職場工作的建教合作生，返家進行線上教學。為照顧有經濟需求的學生，今年特別加碼補助的600萬建教圓夢獎學金，教育局加快審核作業流程，預計月底即發放給300位建教生，每位至少2萬元，給予學生及家庭實質紓困現金。

新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業。全市共有9校9科辦理建教合作班，共計1947名建教生。

為讓學生專心就學，今年首創「新北學霸－建教合作圓夢獎學金方案」，成為全國唯一設置建教獎學金的縣市，獎學金用以補助經濟弱勢且學業優秀之建教生，減輕其經濟負擔，讓學生能安心就學、專心習藝。

今年特別擴大辦理，總金額高達600萬元，每名學生2萬元獎學金，共補助300名學生，另為鼓勵學生取得相關職群技術士證照，每人上限3000元，亦獎勵學生繼續為職業準備邁進。