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響應善舉協助防疫 木柵忠順廟捐警6道「消毒滅菌門」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
文山區中崙路上的木柵忠順廟近日也捐贈6道消毒滅菌門給轄區文山一分局。記者李隆揆／翻攝
文山區中崙路上的木柵忠順廟近日也捐贈6道消毒滅菌門給轄區文山一分局。記者李隆揆／翻攝

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，繼台灣省城隍廟捐贈「消毒滅菌門」給轄區中正一分局警方後，位於台北市文山區的木柵忠順廟近日也響應善舉，捐贈6道消毒滅菌門給轄區文山一分局，加強機關出入消毒，維護員警執勤健康安全。

警方表示，員警在疫情期間仍須執勤，除治安、交通外，也肩負防疫重任，協助訪查居家隔離或簡易對象、勸導取締未戴口罩者、加強宣導防疫政策等。

考量員警執勤染病風險較高，位於台北市中正區武昌街一段的台灣省城隍廟，前幾天捐出5道消毒滅菌門給轄區中正一分局，拋磚引玉之下，文山區中崙路上的木柵忠順廟近日也捐贈6道消毒滅菌門給轄區文山一分局，安裝在分局、派出所、分隊等駐地外，供員警、民眾進出時消毒，降低疫病侵入機關的風險。

據悉，最初是內湖分局收到民間單位捐贈消毒滅菌門，後來其他機構見適用於防疫，也找上其他廠商購買消毒滅菌門，捐給其他警分局。

警方除感謝廟方捐贈物資、協助員警防疫，也特別呼籲民眾，務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，外出須戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要外出。

疫情 口罩 城隍廟

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