鬍鬚張慰勞警送七千便當 新莊正妹警甜喊「好幸福」
疫情持續，員警除了原先業務之外，現在還必須協助衛生單位協尋確診失聯者、取締口罩、市場宣導不要群聚等業務，鬍鬚張感念員警辛勞，自今天起每天捐贈便當1千個，共捐7天給6個分局，讓拿到便當的正妹女警直呼「好幸福」。
董事長張永昌表示，近日看到新聞報導，員警除了投入疫調等防疫工作，還必須在第一線查緝確診失聯者、壓制砍傷醫護的確診者，十分不捨，恰好總公司、中央廚房都設在新北，便發起便當捐贈活動，捐給板橋、三重、海山、新莊、中和、土城等位於疫情重災區的分局共七千份的便當，盼能拋磚引玉，引起其他企業的愛心。
新莊警分局長林温柔接下便當表示，非常感謝民間團體支持，協助警察維護治安、協助取締不戴口罩，警方也將持續努力，前往市場宣導切勿群聚、取締口罩，協助台灣度過難關。
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