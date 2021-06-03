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鬍鬚張慰勞警送七千便當 新莊正妹警甜喊「好幸福」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
正妹女警拿到便當，直呼「好幸福」。圖／警方提供
正妹女警拿到便當，直呼「好幸福」。圖／警方提供

疫情持續，員警除了原先業務之外，現在還必須協助衛生單位協尋確診失聯者、取締口罩、市場宣導不要群聚等業務，鬍鬚張感念員警辛勞，自今天起每天捐贈便當1千個，共捐7天給6個分局，讓拿到便當的正妹女警直呼「好幸福」。

董事長張永昌表示，近日看到新聞報導，員警除了投入疫調等防疫工作，還必須在第一線查緝確診失聯者、壓制砍傷醫護的確診者，十分不捨，恰好總公司、中央廚房都設在新北，便發起便當捐贈活動，捐給板橋、三重、海山、新莊、中和、土城等位於疫情重災區的分局共七千份的便當，盼能拋磚引玉，引起其他企業的愛心。

新莊警分局長林温柔接下便當表示，非常感謝民間團體支持，協助警察維護治安、協助取締不戴口罩，警方也將持續努力，前往市場宣導切勿群聚、取締口罩，協助台灣度過難關。

鬍鬚張捐贈共7千份便當給位於新北市疫情重災區的6個警分局。圖／警方提供
鬍鬚張捐贈共7千份便當給位於新北市疫情重災區的6個警分局。圖／警方提供

便當 口罩 疫情

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