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林口有錢也找不到人消毒 議員集資贈450台殺菌機

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北林口傳出社區有錢也請不到人來消毒，市議員蔡淑君與地方仕紳，共同籌資200萬元購置450台電動噴霧殺菌機，免費贈與在地有需要的社區。圖／蔡淑君提供
新北林口傳出社區有錢也請不到人來消毒，市議員蔡淑君與地方仕紳，共同籌資200萬元購置450台電動噴霧殺菌機，免費贈與在地有需要的社區。圖／蔡淑君提供

新北新冠肺炎確診數達3947例，林口區雖非重災區仍有68例確診案例，新北市議員蔡淑君與地方仕紳，共同籌資200萬元購置450台電動噴霧殺菌機，免費贈與在地有需要的社區。蔡淑君說，社區難請到清潔公司消毒環境，贈送殺菌劑能讓社區自行消毒。

新冠肺炎疫情嚴峻，林口區昨被列為診率風險上升趨勢第1名高達93%，遠超過三峽區的77％，但負責環境消毒的清潔公司業務量暴增，林口的社區管委會有錢也找不到人來消毒，當地800個社區大樓管委會陷入苦惱。

蔡淑君說，為了紓解窘況，與在地仕紳籌資200萬元購買450台電動噴霧殺菌機，將全數免費送給社區使用，且殺菌機體積小、重量輕，可裝17或20公升消毒液，連一般小女生也可輕易揹載噴灑，成為社區鄰里防疫小幫手。

蔡淑君指出，目前各社區已登記250台，預計下周三到貨一半，6月底400台陸續到貨。殺菌機有藍色20公升與白色17公升2款，服務處也數計「已消毒日期紀錄表」，讓社區寫上消毒時間並公告，給住戶多份安心。

450台電動噴霧殺菌機200萬費用，則春木林建設、群祥建設、許東隆、孫福忠、吳俊青、蔡朝發、陳銘鴻、李志傑、王順德、陶德天、許德慧、洪村騫、王建榮、盧珍真與蔡淑君丈夫林光中等熱心人士。

新冠肺炎 台電

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