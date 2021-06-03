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北市府設美容美髮業4防疫指引 民眾不可站立等候

中央社 / 台北3日電

疫情未歇，台北市商業處今天表示，針對美容美髮業設4項防疫指引，包含全程戴口罩及民眾入店前填實聯制、入店後採梅花座、消費者不能站立等候、採預約制等。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，台北市政府商業處今天發布新聞資料指出，與台北市女子美容商業同業公會合作，提出4項防疫指引，要求相關美髮業者落實防疫要求及措施。

商業處表示，美容美髮業4項防疫指引，包含業者及消費者全程戴口罩、民眾進店前採實聯制、量體溫、消毒手部；入店後的候位區採梅花座、消費者不能站立等候、規劃出入動線及管制人流總量。

商業處指出，店家內的座位、相關美髮工具、消費者使用過毛巾等須消毒，才能再使用，禁止提供餐飲；建議採預約制，避免群聚。

商業處表示，若民眾發現業者未遵守防疫指引，可透過1999市民熱線反映，將派員查察，並依防疫規定辦理。

此外，北市府5月28日宣布9大短期紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，追溯自5月1日起至7月31日止，實施3個月，並視疫情狀況滾動檢討。

商業處表示，關於減租、免租及延租措施，包含承租市有不動產當營業使用，減租50%、按停業日數免租，營業額衰退15%，租金可延後繳納；房東減收租金比例達15%，能申請延期或分期。

商業處指出，已提出減租方案，呼籲房東共體時艱，目前永康商圈、東區商圈、民生社區房東已降租，將持續掌握其他商圈需求，共度疫情難關。

疫情 北市 房東

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