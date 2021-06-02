台鐵南港站紀念品商店員工確診 密集搭乘區間車通勤

台鐵南港站一家紀念品商店女性員工確診，基隆市政府疫調發現，她在確診前約20天，密集搭乘台鐵區間車往來七堵和南港、松山和台北站，市府今天公布乘車時間，提醒相關民眾留意。

中央防疫指揮中心昨天公布基隆新增8例本土個案，其中案8789為40多歲女性，在台鐵南港車站紀念品店工作。她在5月30日因身體不適就醫，採檢確診。

基隆市長林右昌今天說，案8789的工作的場所都在台鐵的車站，主要是南港站，偶爾會去支援松山車站、台北車站的夢工廠商店支援。

她的主要足跡是5月11日、12日、13日及16日、17日、18日和21日在南港站上班，早上8點半從七堵搭乘區間車到南港站，當晚7點下班，從南港站搭乘區間車回七堵。

案8789在5月14日、25日、28日支援松山車站，這3天是在早上8點半從七堵站搭區間車到松山車站，晚上7點下班後搭火車回七堵。5月19日、24日支援台北車站，上下車地點改為七堵、台北站，時間一樣。

林右昌說，案8789在5月28日晚上7點到7點半左右，曾到源遠路229美廉社源遠店消費，公布這些公共場所活動史，提醒民眾注意。