北市「警消醫護加油棧」增至27家 截至今有600空床

為不讓民眾去使用公園體健設施，做好自我防疫工作，淡水區的公園設置體健設施，以及兒童遊樂設施共有25處，這些地方包括了涼亭、座椅、休閒用的桌子等等都用黃色的警戒線圍了起來，區公所希望提醒民眾，不要使用設施，避免接觸環境感染。

2021-06-02 18:10