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北市「警消醫護加油棧」增至27家 截至今有600空床
本土疫情持續延燒，北市府為體恤警消醫護辛勞，去年3月成立「警消醫護加油棧」，以均價1600元的價格提供警消醫護入住。近日更持續拓展合作旅館家數，自5月25日起至今，再增14家，「警消醫護加油棧」總旅館家數達27家、總房間數已達872間，截至今天，有約600間空房，呼籲有需要的警消醫護可洽旅館入住、養足精神再上戰場。
觀傳局表示，警消醫護以單人入住的情形下，每晚皆能以均價1600元的價格(亦有部分旅館提供每晚1200元、1350元、1400元價格)入住，市府員工更可於隔日再憑單據由所在局處核銷。
另，貼心考量警消醫護人員三班制輪值，「警消醫護加油棧」不拘泥於下午才能辦理入住、上午就需退房，而是採24小時都可入住、每次入住時間為24小時，希望透過良好的居住環境讓抗疫前線能安心休息、隔日持續防疫大戰。
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