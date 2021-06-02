快訊

外媒點評2大防疫潰堤點 專家：成也蕭何敗也蕭何

5搶1／不用寄望世界排名 中華隊20年沒奧運可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市「警消醫護加油棧」增至27家 截至今有600空床

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府「警消醫護加油棧」，自5月25日起至今，再增14家，總旅館家數達27家、總房間數已達872間。圖／北市府觀傳局提供
北市府「警消醫護加油棧」，自5月25日起至今，再增14家，總旅館家數達27家、總房間數已達872間。圖／北市府觀傳局提供

本土疫情持續延燒，北市府為體恤警消醫護辛勞，去年3月成立「警消醫護加油棧」，以均價1600元的價格提供警消醫護入住。近日更持續拓展合作旅館家數，自5月25日起至今，再增14家，「警消醫護加油棧」總旅館家數達27家、總房間數已達872間，截至今天，有約600間空房，呼籲有需要的警消醫護可洽旅館入住、養足精神再上戰場。

觀傳局表示，警消醫護以單人入住的情形下，每晚皆能以均價1600元的價格(亦有部分旅館提供每晚1200元、1350元、1400元價格)入住，市府員工更可於隔日再憑單據由所在局處核銷。

另，貼心考量警消醫護人員三班制輪值，「警消醫護加油棧」不拘泥於下午才能辦理入住、上午就需退房，而是採24小時都可入住、每次入住時間為24小時，希望透過良好的居住環境讓抗疫前線能安心休息、隔日持續防疫大戰。

觀傳局 醫護人員 疫情

延伸閱讀

長照院內感染釀7死 北市長照人員6月4日起接種疫苗

新冠肺炎北市加速疫調 要把可能被傳染的人找出來

北市長照機關3900人疫苗順位提前 4日起接種

醫護都是英雄！小S「跪著謝謝他們」

相關新聞

北市「警消醫護加油棧」增至27家 截至今有600空床

本土疫情持續延燒，北市府為體恤警消醫護辛勞，去年3月成立「警消醫護加油棧」，以均價1600元的價格提供警消醫護入住。近日...

不當勞動行為判定 北市議員林穎孟「慣老闆」認證至少罰10萬

北市議員林穎孟去年爆勞資爭議，多名助理投訴她涉嫌詐領助理、請生理假需提出證明等，更直接解雇助理，助理為此向勞動部提出不當...

淡水傳統市場防疫升級 用身份證自主分流

為加強防堵新冠肺炎疫情，淡水區公所今(2)日起，針對傳統市場進行加強管理，在竹圍民族路及中山路129巷清水街傳統市場實施「身分證自主分流」，分流措施希望民眾自主性的錯開到市場日期時間，除實聯制外，也會加強人流最多200人管制，以避免人潮群聚染疫。

避免接觸環境感染 淡水25處公園封閉

為不讓民眾去使用公園體健設施，做好自我防疫工作，淡水區的公園設置體健設施，以及兒童遊樂設施共有25處，這些地方包括了涼亭、座椅、休閒用的桌子等等都用黃色的警戒線圍了起來，區公所希望提醒民眾，不要使用設施，避免接觸環境感染。

疫情嚴峻 立委賴品妤送護目鏡給防疫人員

本土疫情嚴峻，在了解醫護等防護人員需要什麼物資後，立法委員賴品妤買了上千支的護目鏡，今(2)日分別送給汐止國泰醫院、衛生所、區公所等，希望讓辛苦的第一線防疫人員多一層防護。

開山貓載重裝備噴灑消毒 瑞芳里長嚴護居民健康

新北市瑞芳區新峰里長黃茂峻為讓里民生活更安心，自五月底開始進行每週三的志工消毒作業，里長黃茂峻購買大桶次氯酸水，並開著山貓載送沉重大馬達等裝備噴灑消毒水霧，今(2)日第二次消毒行程，也囊括了里內的瑞芳國中校園，希望盡一份心，守護師生們的健康安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。