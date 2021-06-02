民眾控中和區公所插隊打疫苗 公所回應：早就安排好

台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜接獲民眾爆料，中和區公所有職員確診，所方卻緊急安排其他樓層員工至衛生所插隊施打疫苗，違反新北市疫苗施打優先順序。中和區公所回應，目前公所內所有內勤都會外出支援，屬於第一線防疫人員，且這是早就安排好的，根本沒有插隊的情形，只要向衛生所查詢便能證實。

台灣基進黨指出，根據新北市公布的疫苗施打順序，以醫事人員，中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員為優先施打對象。

陳子瑜表示，中和區公所昨晚傳出有職員確診，結果所方今天就安排公所內的員工前往醫院施打疫苗，而這裡面有許多人並不符合優先施打對象，他們公然插隊，排擠急需疫苗的第一線人員。

中和區公所指出，疫情嚴峻，許多內勤同仁都站出去第一線支援，他們都在做前線防疫人員的工作，所以才讓他們接種疫苗，希望讓同仁都能在安全的環境下衝鋒陷陣，守護民眾健康。

中和區公所表示，插隊也是不實指控，接種疫苗怎麼可能昨天說要，今天就能打到，公所屬於前線作戰人員，兩周前就安排好要施打疫苗，但當時新北疫苗量少，後來中央再度配發後，他們在前天又申請一次讓同仁在施打，員工確診案完全無關。

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