瑞芳封閉管制外攤市場 人潮少五六成

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區公所及警分局進行封閉管制，早上九點熱門時段少了五、六成的人潮。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所及警分局進行封閉管制，早上九點熱門時段少了五、六成的人潮。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區中正路、民族街至民生街路段的外攤市場，今(2)日瑞芳區公所及警分局進行封閉管制，要求民眾落實實聯制，並禁止汽機車進入，更要求民眾照身分證末尾數單雙號進行人流控管，市場路段也限制150人入內，早上九點熱門時段少了五、六成的人潮。

2日早上八點，瑞芳區公所便圍起了中正路民族街口至民生街口路段，限制市場採買民眾的進出，因為瑞芳區民眾習慣邊騎車邊來市場購物，以省下停車的時間及麻煩，這次禁止汽機車進入，加上實聯制的管控，早上九點熱門時段將近少了五六成的人潮。

瑞芳區公所主秘童冠璋表示，區公所除了之前加強配合員警進行未戴口罩的取締外，這次外攤市場的管制署第一階段，將來會視執行的人流狀況做滾動式調整，除了要求民眾不能騎車進入外，也希望民眾自主照身分證末尾數單雙號分流來採買，減少入場民眾，保障大家防疫上的安全。

瑞芳 實聯制 身分證

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