開山貓載重裝備噴灑消毒 瑞芳里長嚴護居民健康

新北市瑞芳區新峰里長黃茂峻為讓里民生活更安心，自五月底開始進行每週三的志工消毒作業，里長黃茂峻購買大桶次氯酸水，並開著山貓載送沉重大馬達等裝備噴灑消毒水霧，今(2)日第二次消毒行程，也囊括了里內的瑞芳國中校園，希望盡一份心，守護師生們的健康安全。

新峰里長黃茂峻表示，里內的環保志工栽培多年，很感謝這次在疫情嚴峻的情況下，志工們一樣相當力挺的參與社區服務工作，因為會近距離接觸消毒水，大家配戴了防毒面罩等充足裝備，開著山貓載送沉重的馬達，由兩名志工噴灑消毒街道，由於瑞芳國中位在里內的三爪子坑路上，與社區居民互動頻繁，志工們這次都很高興能協助到校園的防疫工作。

瑞芳國中校長王綠琳表示，這次非常謝謝新峰里長黃茂峻雪中送炭，一口答應包括今(2)日的消毒，還有13日孩子們回到校園前的最後消毒，透過這樣立體式的噴灑，而非抹布拖把的擦拭，可以阻絕在空氣中的病毒傳播，志工阿公阿嬤們也很辛苦地背著沉重機器，來到一至三樓的辦公室、教室、廁所消毒，讓瑞芳國中全校師生都能安心使用，很謝謝社區對學校的照顧。