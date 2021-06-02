開山貓載重裝備噴灑消毒 瑞芳里長嚴護居民健康

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區新峰里長黃茂峻開著山貓載送沉重大馬達等裝備噴灑消毒水霧，保護居民健康 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區新峰里長黃茂峻開著山貓載送沉重大馬達等裝備噴灑消毒水霧，保護居民健康 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區新峰里長黃茂峻為讓里民生活更安心，自五月底開始進行每週三的志工消毒作業，里長黃茂峻購買大桶次氯酸水，並開著山貓載送沉重大馬達等裝備噴灑消毒水霧，今(2)日第二次消毒行程，也囊括了里內的瑞芳國中校園，希望盡一份心，守護師生們的健康安全。

新峰里長黃茂峻表示，里內的環保志工栽培多年，很感謝這次在疫情嚴峻的情況下，志工們一樣相當力挺的參與社區服務工作，因為會近距離接觸消毒水，大家配戴了防毒面罩等充足裝備，開著山貓載送沉重的馬達，由兩名志工噴灑消毒街道，由於瑞芳國中位在里內的三爪子坑路上，與社區居民互動頻繁，志工們這次都很高興能協助到校園的防疫工作。

瑞芳國中校長王綠琳表示，這次非常謝謝新峰里長黃茂峻雪中送炭，一口答應包括今(2)日的消毒，還有13日孩子們回到校園前的最後消毒，透過這樣立體式的噴灑，而非抹布拖把的擦拭，可以阻絕在空氣中的病毒傳播，志工阿公阿嬤們也很辛苦地背著沉重機器，來到一至三樓的辦公室、教室、廁所消毒，讓瑞芳國中全校師生都能安心使用，很謝謝社區對學校的照顧。

瑞芳

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