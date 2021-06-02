疫情嚴峻 立委賴品妤送護目鏡給防疫人員

本土疫情嚴峻，在了解醫護等防護人員需要什麼物資後，立法委員賴品妤買了上千支的護目鏡，今(2)日分別送給汐止國泰醫院、衛生所、區公所等，希望讓辛苦的第一線防疫人員多一層防護。

立委賴品妤表示，今天主要是安排在選區的幾個點像是醫院、衛生所分送護目鏡，會選擇送護目鏡的原因主要是因為希望能夠送大家是比較缺少的物資，所以，事前有跟幾個點都有聯絡過，目前大家的反應都是現在比較缺的是護目鏡，所以，就決定送防疫真的會用到的東西，也希望能先解大家的燃眉之急，後續物資的補上，當然也會和議員一起來協助處理。

第一站先送到汐止國泰醫院，針對他們的需求特別訂購這批護目鏡，希望醫護人員能夠做好自我防護，接著也陸續送到消防隊、區公所及衛生所，實用的防疫物資，也讓他們很感謝。

汐止衛生所護理長鍾美華說，疫情期間其實防疫人員最需要的還是一些基本的防護設備，透過社區的愛心提供了防疫物資給防疫人員使用，真的很感謝大家的大愛。