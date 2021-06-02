避免接觸環境感染 淡水25處公園封閉

為不讓民眾去使用公園體健設施，做好自我防疫工作，淡水區的公園設置體健設施，以及兒童遊樂設施共有25處，這些地方包括了涼亭、座椅、休閒用的桌子等等都用黃色的警戒線圍了起來，區公所希望提醒民眾，不要使用設施，避免接觸環境感染。

疫情嚴重，民眾都待在家中，不過就有人在上班時經過公園，發現許多設施都圍起了黃色的警戒線，新北市淡水區公所為了讓民眾不要去使用公園的設施，做好自我防疫工作，減少戶外活動，因此將所有淡水區內的公園設施進行封閉。

淡水區長巫宗仁表示，由於淡水區的公園有60處，在這當中有設置體健設施，以及兒童遊樂設施的就有25處，而這些地方包括了涼亭，座椅，休閒用的桌子等等都用黃色的警戒線圍了起來，就是希望可以提醒民眾，不要來使用這些設施。

區長巫宗仁表示，在公園裡面的這些設施，從新北市升級到第三級警戒就開始封閉，時間將會封到6月14日，到時再視疫情狀況來決定是否開放，也呼籲家長暫時不要帶兒童前往公園遊戲。