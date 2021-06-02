淡水傳統市場防疫升級 用身份證自主分流

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所在竹圍民族路及中山路129巷清水街傳統市場實施「身分證自主分流」，以避免人潮群聚染疫。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所在竹圍民族路及中山路129巷清水街傳統市場實施「身分證自主分流」，以避免人潮群聚染疫。 圖／紅樹林有線電視提供

為加強防堵新冠肺炎疫情，淡水區公所今(2)日起，針對傳統市場進行加強管理，在竹圍民族路及中山路129巷清水街傳統市場實施「身分證自主分流」，分流措施希望民眾自主性的錯開到市場日期時間，除實聯制外，也會加強人流最多200人管制，以避免人潮群聚染疫。

淡水區長巫宗仁表示，「身分證自主分流」，是以民眾身分證尾數雙號者，適用於周二、四、六買菜，另外身分證尾數單號者請於星期三、五、日買菜，而星期一則是傳統市場休市，而另外從6月1日開始，這兩處的傳統市場，將禁止汽機車進入，而這些措施適用時間於每日上午8點到中午12點。

區長巫宗仁指出，由於過去汽機車進到市場道路當中，造成市場壅擠，因此排除汽機車的進入也讓市場當中，人與人的空間有足夠的安全距離，另外對於身份證分流，目的就是讓採買人潮分攤在其他時間，減少群聚。區長也呼籲來市場採買的民眾，盡量一次買足，減少採買次數，也請大家響應自主防疫分流，一起來做好防疫工作。

傳統市場 身分證 淡水

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