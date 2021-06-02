不當勞動行為判定 北市議員林穎孟「慣老闆」認證至少罰10萬

北市議員林穎孟去年爆勞資爭議，多名助理投訴她涉嫌詐領助理、請生理假需提出證明等，更直接解雇助理，助理為此向勞動部提出不當勞動行為裁決。裁決近日出爐，判定林穎孟對其中2名助理從事工會行為有不利對待，同時在勞資協商期間就片面變更勞動條件，有違誠信原則，將依工會法、團體協約法開罰至少10萬，林穎孟也成為首位被不當勞動裁決委員會認證「慣老闆」的民意代表。

勞動部勞動關係司裁決科科長章鴻年指出，林穎孟解雇的辦公室助理、主任當中，其中2名的不當勞動行為成立，理由是裁決委員認為該2名助理遭解雇與參加工會活動有關，已違反工會法第35條，對個人造成不利待遇。

此外，章鴻年說，林穎孟在勞資協商期間逕自公布「違失工作定義」、「出缺勤打卡規則」、「請假規則」、「加班規則」等措施，片面變更勞動條件，裁決委員也認為林穎孟違反團協法第6條的誠信協商原則，並架空、弱化工會協商能力。

章鴻年表示，林穎孟上述兩項行為，遭裁決委員會判定構成不當勞動行為，將開罰10萬元以上。至於助理控訴林穎孟涉嫌詐領助理費、挪用助理勞健保等，裁決委員則認為與工會活動無關，不在勞裁處理範疇，另3人因爆料遭解雇，爆料行為也不屬於工會活動，所以裁決委員不對此做認定。

對於林穎孟在臉書發文稱勞動部還她清白，章鴻年強調，只是因詐領、爆料都與工會活動無關，才未構成不當勞動行為，「勞動部沒有還她清白」，若助理走民事訴訟，就交由法官判決。