萬華警分局位處疫情重災區 接獲通知做筆錄8成民眾不敢到案

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，轄區警方近期因辦案通知民眾到案做筆錄，發現約有8成民眾一聽到要到萬華分局，就立刻致電請假，希望疫情緩和後再到案配合偵辦。

據悉，疫情期間雖法院、地檢署希望警政機關避免偵辦非必要案件，減少移送時人員出入司法機關，但警方平常仍須受理偵辦民眾報案，依程序也應在時限內將涉案人員通知到案，製作筆錄。

目前至少有超過10件案件，是民眾收到警方寄發的通知後，因疫情肆虐，一聽到要到萬華分局說明，就致電警方請求延後到案；其中多數是檢察官發查、交查案件，警方只好向檢方申請延期。告訴乃論案件也出現相同情況，當事人雖想等疫情趨緩再做筆錄，但考量案件時效，警方也只好先行函送偵辦。

5月12日萬華阿公店內爆出群聚感染，5月13日轄區萬華分局警方通知一名民眾到案偵詢，警民雙方一對一在偵詢室內約半小時，5月16日發現該名民眾確診新冠肺炎，承辦警員也立刻進行居家隔離，經過14天的觀察期，該員皆無症狀，近日已返回崗位，但不少民眾看到相關新聞，仍對萬華分局有疑慮，不敢到分局內洽公。