影／防疫未落實遭停業 板橋隔鄰兩市場冷熱強烈對比

新北不少確診者的足跡出現在傳統市場，新北市長侯友宜為防止疫情擴散，祭出未落實人流管制就停業三天的懲處。新北板橋區的民享街市場首當其衝，因昨日未做到人流管控，自今日起勒令停業三天，而與民享市場連接的興隆市場則實施人流控管，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業，形成一冷一熱之間的強烈對比。

唯恐傳統市場與大賣場群聚成防疫破口，多個縣市宣布以身分證字號尾數單、雙號分流採買。侯友宜不斷呼籲市民減少出門採買，降低人員流動、一次購足、買好就走不要逗留，並要求新北市各處公私立市場自治會進行分流採買管制，若做不到就要停業。

侯友宜昨天在疫情說明記者會中強調，傳統市場要落實人流管控並不容易，多數市場都有管制進出口點，並做到實聯制及量體溫等措施，但板橋區的民享市場卻未做好人流管控，昨天複查後發現仍未貫徹防疫政策，因此勒令停業三天。

與民享市場連接的興隆市場，在有效管控人流下未受波及，居民也都湧入市場內採買物資，由於要實聯制及量體溫，因此，出現民眾在入口處大排長龍的景象。板橋區公所工作人員則在警員的陪同下，手持市場強化管制的宣導招牌穿梭其中。

興隆市場管理人員顏先生表示，市場所有入口都設置管制站，場內人流控制在三百人內，民眾必須遵守防疫措施才能入內採買。並強調新北提升三級警戒後，已進行十多次消毒作業，安全無虞。