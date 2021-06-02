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影／防疫未落實遭停業 板橋隔鄰兩市場冷熱強烈對比

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
板橋區公所工作人員手持強化管制的宣導招牌穿梭於興隆市場，市場人流控制在三百人內。記者侯永全／攝影
板橋區公所工作人員手持強化管制的宣導招牌穿梭於興隆市場，市場人流控制在三百人內。記者侯永全／攝影

新北不少確診者的足跡出現在傳統市場，新北市長侯友宜為防止疫情擴散，祭出未落實人流管制就停業三天的懲處。新北板橋區的民享街市場首當其衝，因昨日未做到人流管控，自今日起勒令停業三天，而與民享市場連接的興隆市場則實施人流控管，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業，形成一冷一熱之間的強烈對比。

唯恐傳統市場與大賣場群聚成防疫破口，多個縣市宣布以身分證字號尾數單、雙號分流採買。侯友宜不斷呼籲市民減少出門採買，降低人員流動、一次購足、買好就走不要逗留，並要求新北市各處公私立市場自治會進行分流採買管制，若做不到就要停業。

侯友宜昨天在疫情說明記者會中強調，傳統市場要落實人流管控並不容易，多數市場都有管制進出口點，並做到實聯制及量體溫等措施，但板橋區的民享市場卻未做好人流管控，昨天複查後發現仍未貫徹防疫政策，因此勒令停業三天。

與民享市場連接的興隆市場，在有效管控人流下未受波及，居民也都湧入市場內採買物資，由於要實聯制及量體溫，因此，出現民眾在入口處大排長龍的景象。板橋區公所工作人員則在警員的陪同下，手持市場強化管制的宣導招牌穿梭其中。

興隆市場管理人員顏先生表示，市場所有入口都設置管制站，場內人流控制在三百人內，民眾必須遵守防疫措施才能入內採買。並強調新北提升三級警戒後，已進行十多次消毒作業，安全無虞。

不過，也有管理人員擔憂在管制出入口負責為民眾量體溫的工作人員之安危，更透露這批工作人員僅有二十出頭，若不幸染疫，不知如何向他們的家長交代，言語間充滿不安與無奈。

工作人員在警員的陪同下，手持強化管制的宣導招牌請民眾配合防疫。記者侯永全／攝影
工作人員在警員的陪同下，手持強化管制的宣導招牌請民眾配合防疫。記者侯永全／攝影
民眾戴上防護面罩到興隆市場採買，並在出入口管制站做實聯制掃描。記者侯永全／攝影
民眾戴上防護面罩到興隆市場採買，並在出入口管制站做實聯制掃描。記者侯永全／攝影
興隆市場實施人流控管，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業。記者侯永全／攝影
興隆市場實施人流控管，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業。記者侯永全／攝影
板橋區的民享市場未做好人流管控，經昨天複查後仍未貫徹防疫政策，今天起勒令停業三天。記者侯永全／攝影
板橋區的民享市場未做好人流管控，經昨天複查後仍未貫徹防疫政策，今天起勒令停業三天。記者侯永全／攝影
赴興隆市場採買的民眾，排隊時盡量保持社交距離。記者侯永全／攝影
赴興隆市場採買的民眾，排隊時盡量保持社交距離。記者侯永全／攝影
新北板橋區的民享街市場因未落實人流管控，自今日起遭勒令停業三天。無法做生意的阿嬤，在鐵捲門拉下一半的店門口，無奈地遙望著照常營業的興隆市場。記者侯永全／攝影
新北板橋區的民享街市場因未落實人流管控，自今日起遭勒令停業三天。無法做生意的阿嬤，在鐵捲門拉下一半的店門口，無奈地遙望著照常營業的興隆市場。記者侯永全／攝影
興隆市場實施人流控管，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業，也出現民眾大排長龍現象。記者侯永全／攝影
興隆市場實施人流控管，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業，也出現民眾大排長龍現象。記者侯永全／攝影
與民享市場（圖左）連接的興隆市場（圖右）因實施人流控管措施，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業，形成一冷一熱之間的強烈對比。記者侯永全／攝影
與民享市場（圖左）連接的興隆市場（圖右）因實施人流控管措施，在實聯制、量體溫、戴口罩及手部消毒的防疫措施下，照常營業，形成一冷一熱之間的強烈對比。記者侯永全／攝影
民眾戴上防護面罩徹底做好防疫措施，到興隆市場採買。記者侯永全／攝影
民眾戴上防護面罩徹底做好防疫措施，到興隆市場採買。記者侯永全／攝影
民眾戴上防疫護目鏡到興隆市場採買。記者侯永全／攝影
民眾戴上防疫護目鏡到興隆市場採買。記者侯永全／攝影
新北板橋區的民享街市場因昨日未落實人流管控，自今日起遭勒令停業三天，無法做生意的阿嬤手握著佛珠，無奈地遙望著照常營業的興隆市場。記者侯永全／攝影
新北板橋區的民享街市場因昨日未落實人流管控，自今日起遭勒令停業三天，無法做生意的阿嬤手握著佛珠，無奈地遙望著照常營業的興隆市場。記者侯永全／攝影

侯友宜 傳統市場

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