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疫情下用照片療癒身心 鶯歌陶博館線上徵集活動開跑

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
陶博館舉辦線上影像徵集活動，歡迎民眾把日常生活的療癒小物紀念拍照上傳，有機會可獲和陶藝家共同在特展中展出。圖／陶博館提供
陶博館舉辦線上影像徵集活動，歡迎民眾把日常生活的療癒小物紀念拍照上傳，有機會可獲和陶藝家共同在特展中展出。圖／陶博館提供

原定上月21日要在新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦的「偶然人間」特展，因疫情影響暫緩，陶博館為此推出線上募集計畫，邀請民眾分享自己生活中能感到溫暖、療癒的照片。館長吳秀慈表示，疫情把人們拉出生活常軌，希望藉此創造給人們聯繫的機會。

偶然人間特展是由22名陶藝家的陶偶，詮釋在變動時代中，更能體會人與環境的密不可分，引領觀眾培養面對生活各種挑戰。

然而特展因疫情暫緩舉辦，陶博館因此發起療癒小物影像募集計畫，即日起至8月31日止，只要民眾把符合自己心情的照片投稿到指定網站，除有機會獲得陶博館建築杯、鶯歌Bowl、小牛筆插等抽獎獎品外，未來特展更能與22名陶藝家同場展出。

網友「燕」分享自己料理的美食，每當看大家吃光自己親手做的料理，烹飪就成為最有成就感和療癒的事；網友「小魚」分享陪父親上山散步時，將農人擺在田地旁販賣的作物買回家與家人一同分享，充滿幸福感；民眾Gary則分享孩子和鳥的合影，認為陪伴小朋友餵鳥就是最美好的時光。

吳秀慈表示，疫情打亂人們生活，造成社交疏離，很多原本在外工作的人轉而留在家中，希望透過線上活動創造彼此聯繫機會。詳細內容可上活動官網查詢

疫情

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