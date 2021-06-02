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麗寶福容防疫外帶餐 醫護警消再享7.5折優惠

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶福容大飯店防疫外帶餐，阿基師領軍星級料理在家吃。圖／麗寶福容大飯店提供
麗寶福容大飯店防疫外帶餐，阿基師領軍星級料理在家吃。圖／麗寶福容大飯店提供

麗寶福容防疫外帶餐，由阿基師領軍星級料理在家吃，為感謝防疫第一線防疫人員付出，飯店推出感謝有您優惠，醫、護、警、消人員再享7.5折優惠。

疫情衝擊消費型態轉變，無法在餐廳內用餐，外送與外帶需求大幅增加，麗寶福容大飯店福粵樓即日起午餐及晚餐時段推出外帶餐點，星級好滋味，通通外帶回家，並提供免下車，安心取餐服務，餐廳主打「一茶一食一盅一籠」港式料理，港點每道最低128元起，免收服務費。

麗寶福容大飯店表示，由廚藝總監阿基師領軍的福粵樓，除了以往內用假日客滿外，平時外帶率就高，這次特別推出經典招牌必吃「麗寶福容烤鴨宴」，一鴨三吃2180元，選用4.5至5斤的櫻桃鴨種，採用低溫烘烤技術，保留鴨香肉汁，酥脆的鴨皮口感層次豐富，除了片鴨搭配捲餅食用，還有生菜鴨鬆、鴨骨粥、酸菜鴨湯、芋頭米粉鴨湯等多種吃法可任選2種，每日限量推出，需於3天前預訂。

每天現做蒸籠港點，蘿蔔糕、蛤蜊燒賣、蜜汁叉燒酥等等超過十項任選，另外也有適合小家庭，爸媽免煮飯的「一茶一食一籠一盅」4人分享餐2400元，單點每道最低也只要128元起，消費滿2000元(含)以上，再加贈專屬保溫提袋乙個。

麗寶福容大飯店指出，即日起訂購外帶餐點全面8.5折優惠，免收一成服務費，台中市醫護、警察、消防人員，只要出示識別證，即享7.5折優惠，感謝第一線的辛勞；消費滿2000元，即贈100元下次外帶抵用券，6月5日前加入享福卡會員，再贈3張外帶加菜金100元；外帶活動推出「免下車安心取餐」服務，讓民眾安全領取餐點，更多詳情請上官網或撥打訂購專線04-2557-1366轉8320福粵樓。

麗寶福容大飯店防疫外帶餐，阿基師領軍星級料理在家吃。圖／麗寶福容大飯店提供
麗寶福容大飯店防疫外帶餐，阿基師領軍星級料理在家吃。圖／麗寶福容大飯店提供

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