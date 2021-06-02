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新北市場生意慘「少5成以上」 禁不禁機車民眾看法兩極

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市三重大同市場今日依舊吸引不少人潮來採買、逛街。記者張哲郢／攝影
新北市三重大同市場今日依舊吸引不少人潮來採買、逛街。記者張哲郢／攝影

占新北市確診者公共場域最大宗的市場，今日陸續實施分流管制，有攤商無奈表示，光昨今2天比較下來，生意少5成以上，人流大概只剩3成。其中有些市場禁止機車進入，民眾對此看法兩極，認為機車才能做到買完就走，也有人表示機車廢氣讓人聞得不舒服確實該禁止。

市長侯友宜昨日指出，新北幅員遼闊，每個市場地理環境不盡相同，不該用統一標準去規範，反而造成執行上困難，會由自治會各自實施分流管制，若複查仍無法做好防疫就會要求停業。

衛生局統計，板橋、中和是目前新北確診人數主要重災區，2區加總確診人數破1400人，目前宣布特定時段暫停營業的17處市場，板橋、中和也占14處。不過確診人數排第3的三重區，各地市場仍照常營業，區公所針對各市場自治會訂定管制原則，也已公告在公所臉書。

實際走訪三重各地市場，中央北路市場與正義市場兩邊出入口緊鄰，雖遠側出入口有人管制，但中間緊鄰自強路左右側出入口卻管制，防疫標語也不明顯，任憑機車、行人進入。

正義市場一處魚販指出，光昨天與今天生意差5成以上，只好叫少一點貨降低成本。機車族則表示，現在有些市場禁止機車，或者是有市場周邊難停車，能夠直接騎到攤販前就能趕快買完回家。

距正義市場不遠的大同市場，今日依舊有不少民眾在此齊聚，有中藥材商透露，其實在實施人潮管制後，人數已經比過去減少7成，疫情期間生意難免有差，但還是要生存，也會注重攤販的消毒，不定時就拿酒精噴灑。

民眾邱小姐指出，一些路窄的市場都應禁止機車進入，否則會造成路人不便，廢氣一多也會讓人不舒服。邱小姐表示，民眾買東西是為生活，攤販也要生活，追溯疫情源頭不該是市場，而是那些嚴峻時期還要亂跑或是隱匿足跡不報的人才對。

疫情 衛生局

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