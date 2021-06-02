強制身分證尾數分流後沒人來 林口徒步區自主停業1周

新北市林口區開出第一槍，轄內4處市場陸續啟動強制身分證分流，其中今日就實施的林口徒步區，人潮驟減，經過地方自治會討論後，決定自明日起暫停營業1周。

目前新北只有林口區部分市場強制身分證尾數分流，包括林口市場、林口徒步區、文化一、二路黃昏市場與福德黃昏市場等4處，原先要跟進的五股五福黃昏市場則改採宣導，另外包括淡水、永和、中和等地的市場同樣以自主方式鼓勵民眾照身分證尾數分流。

據市場處今日視察狀況，林口市場人潮寥寥無幾，外面徒步區同樣沒人，不過相較林口市場不少攤販還能靠爆滿外送單維生，林口徒步區經過地方自治會討論後，在考量人力、支出成本下決定自行休市1周。

有市場攤販表示，會希望強制身分證分流能夠有所彈性，否則當人潮已經減少還要分流時，對生意影響很大，建議等人潮多的時候再分流。