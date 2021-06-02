賣場超商民生物品庫存夠 北市府籲不用囤貨

新冠肺炎疫情未降，台北市產業局表示，已跟4大賣場、4大超商建立即時管道，並在官網以燈號公布賣場超商民生必需品庫存，今天預估達安全存量以上，呼籲民眾不用囤貨。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，台北市產業發展局今天發布新聞資料指出，提升第3級警戒後，民眾關切民生物資物價狀況，已跟家樂福、大潤發、愛買、好市多、統一超商、全家便利商店、萊爾富、OKmart，建立聯絡管道，請業者每天回報衛生紙、蛋等民生必需品庫存狀況。

產業局表示，綠燈代表庫存量大於2倍安全存量、黃燈介於安全存量與2倍安全存量、紅燈為庫存量低於安全存量。預估今天賣場超商民生物資都有在安全存量以上，民眾不用囤貨。

產業局指出，5月19日在官方網站設「台北市物資供應情形」專區，提供民生物資供應情形燈號、農產品批發市場交易資訊及蔬果到貨狀況分析資料，民眾可上網查詢。

產業局表示，針對蔬果、水產及肉品供應，已要求台北農產、漁產、畜產公司，協調產地調配供貨，確保交易公平、公開，避免有業者趁疫情哄抬物價。

產業局指出，針對菜價波動情形，民眾可至北農網站或各市場透過QR-Code即時查詢批發交易價格，不論平時或疫情，都會依「台北市民生物資價格異常因應機制」運作，即時掌握物資、量價等資訊，為市民把關。