避免學生停課趴趴走 新北教育局結合警政已規勸53人

因應國內疫情警戒升級，全國各級高中職以下學校停止到校上課，新北市教育局加強校園周邊學生易聚集戶外熱點巡查，並結合警察局少年警察隊等警政單位協助加強勸導，避免學生「趴趴走」造成防疫破口。教育局統計，目前已規勸學生53人次，通常會在公園發現學生行蹤。

教育局表示，因疫情嚴峻，相關娛樂場所及戶外運動場館均同步停止營業及開放，從5月19日起請高中職以下學校加強校園周邊學生易聚集之戶外熱點巡查，截至今日統計，各級學校已勸導學生53人次，以國、高中生居多，均由學校學輔人員透過電話連繫家長共同約束管教輔導，避免增加染疫風險。

三重高中陳孝盈主任教官表示，該校為社區型完全中學，平時學務處就結合警政單位，編組共同巡查校園周遭學生易聚集熱點，防止學生抽菸、聚眾滋事等偏差行為，近日依教育局指導，不定時執行校園周邊學生易聚集熱點巡查，如發現有其他學校學生不當行為，亦會互相聯繫通報，即時掌握關懷學生。