端午祭祖 北市限民眾在靈骨塔外祭拜

因北市第3級防疫警戒延長至6月14日，近逢端午祭祖，台北市民政局指出，目前北市市立靈骨塔，僅限進塔、遷出的案件才能入塔，祭拜民眾須於塔外祭拜。

北市殯葬管理指出，殯葬處所屬相關殯葬設施，含第一、二殯儀館、火化場、各靈骨塔樓等，均配合警戒期間的相關防疫措施。由於部分民間習俗於端午節連假時需祭祖，又今年端午連假期間時值第3級防疫警戒，市立靈骨塔僅限進塔、遷出之案件入塔，祭拜民眾於塔外祭拜。

民政局指出，建議市民可選擇在家使用「台北市殯葬管理處」官網提供之「生命追思紀念網」線上祭拜祖先，遙祭先人。

殯葬處指出，殯葬處生命追思紀念網，符合最新網站趨勢，採用響應式設計，無論使用手機、平板或電腦，均能透過網站介面追思親友，另提供「家族追思」或「親友共同追思」的全新功能，讓多位家族成員可以同步進行祭拜，此外也可帶入殯儀系統留存之骨灰罐照片，供追思者進行祭拜。